В Steam появилась страница ремейка первой «Готики»

Студия Alkimia в честь 20-летнего юбилея первой «Готики» опубликовала в Steam страницу ремейка классической игры. На странице были размещены пять скриншотов, а также постер, минимальные и рекомендованные системные требования.

Минимальные системные требования:

• Требуются 64-разрядные процессор и операционная система;

• ОС: Windows 10 64 bit;

• Процессор: пока неизвестно;

• Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

• Видеокарта: пока неизвестно;

• DirectX: Версии 11;

• Место на диске: 30 GB.

Рекомендованные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система.

Фото: https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/

Фото: https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/

Дата выхода проекта в настоящее время по-прежнему остаётся неизвестной, однако разработчик дал обещание показать первые результаты работы в ближайшие месяцы.