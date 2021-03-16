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В Steam появилась страница ремейка первой «Готики»

В Steam появилась страница ремейка первой «Готики»
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Alkimia в честь 20-летнего юбилея первой «Готики» опубликовала в Steam страницу ремейка классической игры. На странице были размещены пять скриншотов, а также постер, минимальные и рекомендованные системные требования.

Минимальные системные требования:

• Требуются 64-разрядные процессор и операционная система;
• ОС: Windows 10 64 bit;
• Процессор: пока неизвестно;
• Оперативная память: 8 GB ОЗУ;
• Видеокарта: пока неизвестно;
• DirectX: Версии 11;
• Место на диске: 30 GB.

Рекомендованные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система.

Фото: https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/

Фото: https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/

Дата выхода проекта в настоящее время по-прежнему остаётся неизвестной, однако разработчик дал обещание показать первые результаты работы в ближайшие месяцы.

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