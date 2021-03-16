Хакер рассказала о взломе Assassin’s Creed Valhalla
Девушка-хакер с никнеймом 0xEMPRESS рассказала, что вскоре выпустит взломанную версию Assassin’s Creed Valhalla. Как следует из записи на reddit, в настоящее время проводится бета-тестирование. Сразу после него взломанная версия окажется доступна для общественности.
0xEMPRESS получила известность благодаря тому, что ранее обходила защиту многих игр, в частности Mortal Kombat 11, Planet Zoo, Anno 1800, Tekken 7, Total War: Three Kingdoms. Девушка также сумела взломать программу Arxan, препятствовавшую нелицензионному копированию Red Dead Redemption 2.
Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игру высоко оценили как обычные пользователи, так и профессиональные критики.
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