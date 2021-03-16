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Dendi: кесеры, у вас есть немного IQ, но дотеры поумнее будут

Dendi: кесеры, у вас есть немного IQ, но дотеры поумнее будут
Киберспорт / Dota 2 0
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Данил Dendi Ишутин сравнил Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также поделился мнением о современных играх.

«Скорее всего, в Доте нужно думать больше, чем в CS:GO. Хотя нужно везде думать. Дота — стратегия, а CS — шутер. Поэтому в принципе можно сказать, что у нас нужно больше думать, должно быть стратегическое мышление. Кесеры, вы ребята умные, IQ у вас немного есть, однако дотеры поумнее будут. Тут уж без вариантов. Вы уж простите. Каждый выбирает игру на свои способности. Если вы человек умный, то Доту выбрали. Если ну, тоже умный, то CS.

Раньше у меня была Dendy. Вернее, она была у брата, но мне перепадало, я шпилил. Были Contra, Battletoads. У нынешних игр есть проблема: их создают вообще для каких-то ребят, которые бам, дали по клаве, а оно само играет. И они говорят: «У-у, классная игра!» А в Battletoads там что-то надо было уметь. Раньше все игры были сложные. Люди от этого кайф ловили», — сказал Dendi в интервью на YouTube-канале ОТДУШИВДУШУ.

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