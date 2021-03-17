Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Киану Ривз приобрёл фигурки своего персонажа из Cyberpunk 2077. Фото

Киану Ривз отметился посещением магазина комиксов Golden Apple Comics в Лос-Анджелесе. Там он не только мило пообщался с фанатами, но и приобрёл фигурки персонажа Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077, реальным прототипом которого стал сам актёр.

Пост доступен в «инстаграме» cyberpunk2077.fanpage.

Джонни Сильверхенд – это легендарный рокер и гитарист с кибернетической серебряной рукой в игре.

Это второе посещение Ривза Golden Apple Comics, ранее он также наведывался в магазин и купил несколько выпусков собственного комикса BRZRKR.

Напомним, комикс BRZRKR или «Берсерк» увидел свет 24 февраля 2021 года. Сюжет BRZRKR крутится вокруг бессмертного полубога по имени Би, он выполняет самые опасные миссии правительства США, которое взамен пообещало Би раскрыть секрет его происхождения и способ стать смертным.

В мире Cyberpunk 2077 будет свой Киану Ривз. И он тоже актёр