Фанат FIFA раскритиковал создателей за агрессивную модель монетизации в симуляторе

Фанат серии FIFA опубликовал в своём «твиттере» примерные подсчёты времени и денег, которые необходимы для получения всех футболистов в FIFA 21. Результаты опровергли один из тезисов создателей о том, что в FIFA каждый может получить всех футболистов, которых пожелает, не тратя при этом деньги.

В подтверждение своих слов пользователь выложил скриншот собственной «дримтим» с известными футболистами, на которые он потратил 100 млн внутриигровых монет.

Для получения стольких монет, по словам фаната, нужно сыграть более 66 тыс. – это 22 тыс. часов или 916 дней. Также такую сумму можно заработать, торгуя игроками. Учитывая, что в среднем прибыль за сделку составляет 10 тыс. монет, игроку нужно совершить 10 тыс. сделок. На сбор такой суммы потребуется 69 дней. Если же брать во внимание возможность приобрести FIFA Points за донат, то для получения 100 млн монет потребуется около $ 110 тыс.

«Ваша позиция неэтична: вы стимулируете сообщество проводить огромное количество времени в игре в ущерб психическому здоровью либо поощряете трату огромной суммы денег в ущерб финансовому благополучию», — отметил игрок, обращаясь к EA.

Корпорация EA пока никак не комментировала заявление геймера.