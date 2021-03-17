CD Projekt Red впервые за шесть лет не вошла в список лучших корпораций Польши

CD Projekt Red не вошла в топ-20 лучших компаний Польши, информирует bankier.pl. Ежегодную премию вручает польское бизнес-издание Puls Biznesu. Примечательно, что холдинг CD Projekt не попал в список лучших корпораций страны впервые за шесть лет. Лидером рейтинга и лауреатом главного приза стала компания Selvita.



Отметим, что CD Projekt Red занимает в рейтинге польских компаний в настоящее время 61-е место из 120. Компании попала лишь в топ-10 в номинации «Инновации в продуктах или услугах».



Резкий спад связывают с трудностями компании, возникшими после выхода Cyberpunk 2077. В феврале в CD Projekt RED сообщали, что серверы компании были взломаны хакерами, которые заявили, что ими были скачаны внутренние документы компании, а также исходные коды игр, включая Cyberpunk 2077, «Ведьмака 3» и других.

Хакеры продали исходный код Cyberpunk 2077 и других игр CD Projekt RED за $ 7 млн