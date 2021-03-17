Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

CD Projekt Red впервые за шесть лет не вошла в список лучших корпораций Польши

CD Projekt Red впервые за шесть лет не вошла в список лучших корпораций Польши
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

CD Projekt Red не вошла в топ-20 лучших компаний Польши, информирует bankier.pl. Ежегодную премию вручает польское бизнес-издание Puls Biznesu. Примечательно, что холдинг CD Projekt не попал в список лучших корпораций страны впервые за шесть лет. Лидером рейтинга и лауреатом главного приза стала компания Selvita.

Отметим, что CD Projekt Red занимает в рейтинге польских компаний в настоящее время 61-е место из 120. Компании попала лишь в топ-10 в номинации «Инновации в продуктах или услугах».

Резкий спад связывают с трудностями компании, возникшими после выхода Cyberpunk 2077. В феврале в CD Projekt RED сообщали, что серверы компании были взломаны хакерами, которые заявили, что ими были скачаны внутренние документы компании, а также исходные коды игр, включая Cyberpunk 2077, «Ведьмака 3» и других.

Хакеры продали исходный код Cyberpunk 2077 и других игр CD Projekt RED за $ 7 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021