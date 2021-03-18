Как увеличить FPS в Valheim на 20-30 кадров

Видеоигра в жанре выживания в открытом мире Valheim взлетела в топ-6 самых популярных игр в Steam, хотя находится в раннем доступе. Так как игра ещё не готова на все 100 процентов, игроки сталкиваются с ошибками и проблемами с производительностью. В этой заметке мы перечислим три самых действенных способа, как существенно поднять свой FPS в этой игре.
Первый шаг, который вы можете выполнить для увеличения частоты кадров в Valheim на 20-30 кадров, это добавить текст в загрузочный файл Valheim. Он находится в подпапке Valheim_Data. Щёлкните правой кнопкой мыши на загрузочном файле игры и убедитесь, что вы открыли его с помощью блокнота. Открыв блокнот, вставьте следующие строки:
- gfx-enable-jobs=1
- gfx-enable-native-gfx-jobs=1
Обязательно сохраните изменения в блокноте.
Далее зайдите в Steam и введите текст в параметры запуска игры. Перейдите на вкладку «Игры» в Steam, щёлкните правой кнопкой мыши на Valheim и выберите пункт «Свойства». На вкладке «Общие» введите следующий текст в поле «Параметры запуска»:
- -window-mode exclusive
Если два предыдущих способа не помогли, запустите Диспетчер задач, а затем Valheim. Как только игра запустится, перейдите на вкладку «Подробности» в Диспетчере задач. Найдите файл Valheim.exe и щёлкните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся меню появится опция «Задать приоритет». Установите значение приоритета на «Высокий». Однако запомните, что вам придётся проделывать данную операцию каждый раз, когда вы будете запускать Valheim.
- 18 марта 2021
-
11:47
-
11:04
-
10:52
-
10:45
-
10:38
- 17 марта 2021
-
23:52
-
18:09
-
17:46
-
12:22
- 16 марта 2021
-
23:42
-
20:43
-
18:31
-
17:26
-
16:46
-
14:07
-
12:20
-
09:31
- 15 марта 2021
-
17:31
-
16:37
-
15:27
-
13:15
-
12:54
- 14 марта 2021
-
20:51
-
20:07
-
01:33
- 13 марта 2021
-
16:11
- 12 марта 2021
-
16:11
-
14:16
-
12:52
-
12:37
-
12:07
- 11 марта 2021
-
23:55
-
16:46
-
14:23
-
13:33