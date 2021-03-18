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Как повысить FPS в Valheim? Способы как поднять и увеличить ФПС в Вальхейм

Как увеличить FPS в Valheim на 20-30 кадров
Киберспорт / Другие игры 0
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Видеоигра в жанре выживания в открытом мире Valheim взлетела в топ-6 самых популярных игр в Steam, хотя находится в раннем доступе. Так как игра ещё не готова на все 100 процентов, игроки сталкиваются с ошибками и проблемами с производительностью. В этой заметке мы перечислим три самых действенных способа, как существенно поднять свой FPS в этой игре.

Первый шаг, который вы можете выполнить для увеличения частоты кадров в Valheim на 20-30 кадров, это добавить текст в загрузочный файл Valheim. Он находится в подпапке Valheim_Data. Щёлкните правой кнопкой мыши на загрузочном файле игры и убедитесь, что вы открыли его с помощью блокнота. Открыв блокнот, вставьте следующие строки:

  • gfx-enable-jobs=1
  • gfx-enable-native-gfx-jobs=1

Обязательно сохраните изменения в блокноте.

Далее зайдите в Steam и введите текст в параметры запуска игры. Перейдите на вкладку «Игры» в Steam, щёлкните правой кнопкой мыши на Valheim и выберите пункт «Свойства». На вкладке «Общие» введите следующий текст в поле «Параметры запуска»:

  • -window-mode exclusive

Если два предыдущих способа не помогли, запустите Диспетчер задач, а затем Valheim. Как только игра запустится, перейдите на вкладку «Подробности» в Диспетчере задач. Найдите файл Valheim.exe и щёлкните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся меню появится опция «Задать приоритет». Установите значение приоритета на «Высокий». Однако запомните, что вам придётся проделывать данную операцию каждый раз, когда вы будете запускать Valheim.

Где скачать Valheim
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