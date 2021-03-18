В Подмосковье 13-летний мальчик покончил с собой после ссоры с матерью из-за онлайн-игр
В Балашихе (Подмосковье) 13-летний мальчик покончил с собой после ссоры с мамой из-за онлайн-игр, после того как она сказала, что он никому не нужен. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Сообщается, что мальчик по имени Фёдор не очень хорошо учился (последнюю четверть закончил с шестью двойками) и поэтому сильно конфликтовал с матерью. По словам мамы, он допустил серьёзный проступок: случайно потратил с родительской карточки 6000 рублей на онлайн-игру. Мама это заметила, пришла утром в его комнату, сорвала с него одеяло, облила холодной водой и сказала, что он никому не нужный изгой.
Подросток впал в апатию, написал о случившемся своему другу, но и там не встретил поддержки. В итоге мама обнаружила сына мёртвым в доме.
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