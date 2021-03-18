Профессор ВШЭ: Sony может поднять цены на PlayStation 5

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган предположил, что из-за перекупщиков цены на консоль нового поколения PlayStation 5 от Sony могут вырасти.

«Рост цены акций Sony ещё как коррелирует с дефицитом и ажиотажем вокруг нового продукта. А убытки от производства приставок и снижения спроса на игры для неё микроскопичны, поскольку Sony — огромная корпорация.

Компания запустила новый продукт и создала вокруг него интригу. Благодаря этому она спокойно сможет поднять цену на PS5 в дальнейшем. Это выглядит как разумный и хитрый маркетинговый ход. Ребята просто убивают много зайцев», — приводит слова Когана Cybersport.ru.

В настоящее время прирост цены одной акции Sony составляет 32% по сравнению с её стоимостью в сентябре 2020 года.