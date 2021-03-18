Список доступных читов в Valheim и как их включить
Устал умирать в Valheim и просто хочешь пошалить в синглплеере, получив преимущество с самого начала игры? Тогда вам понадобится помощь читов. В Valheim есть возможность активировать читы через консоль в одиночной игре и мы расскажем, как это сделать.
Читы действуют только в одиночной игре. Выполните следующие действия, чтобы их включить:
- Запустите Valheim
- Начните одиночную игру
- Нажмите на F5, чтобы открыть консоль
- Введите iamcheater в консоли
Вы можете отключить читы в любое время, набрав iamcheater и нажав на enter в консоли.
Все доступные читы в Valheim
- god — включить режим Бога (вас невозможно уничтожить, а вы будете убивать с 1 удара)
- ghost — включить режим призрака (враги не будут видеть вас)
- freefly — активация свободной камеры
- ffsmooth 1 — добавляет плавные движения к свободной камере
- ffsmooth 0 — сбрасывает плавные движения до нормального состояния
- killall — убить всех ближайших врагов (в радиусе вашей видимости)
- heal — восстанавливает полное здоровье
- puke — восстанавливает до исходного значения показатели голода и выносливости
- hair — сделать персонажа лысым (удалить все волосы)
- beard — сделать персонажа без бороды
- tame — приручить всех ближайших диких животных
- exploremap — показать всю карту целиком
- resetmap — скрыть всю карту целиком
- pos — указать координаты ваше местоположения
- goto [x,z] — телепортировать персонажа в указанные координаты
- location — установить место спавна персонажа
- event [name] — запустить выбранное вами событие
- stopevent — остановить активное событие
- randomevent — запустить случайное событие
- raiseskill [skill] [amount] — повысить или понизить уровень умения
- resetcharacter — сбросить умения персонажа
- dpsdebug — активация или отключение среды отладки
- save — автосохранение
- spawn [item] [quantity] [level] — заспавнить моба
- sleep — лечь спать, промотать один день
- skiptime [nr] — проматать время вперёд на указанное количество секунд
- players [nr] — настроить шкалу сложности. Введите 0, чтобы сбросить сложность
- removedrops — удалить упавшие рядом предметы
- wind [angle][intensity] — регулирует направление и интенсивность ветра
- resetwind — сброс направления и интенсивности ветра до показателей по умолчанию
Как увеличить FPS в Valheim на 20-30 кадров
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