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Valheim — все читы (консольные команды): на предметы, на навыки, на ресурсы, где найти торговца

Список доступных читов в Valheim и как их включить
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Устал умирать в Valheim и просто хочешь пошалить в синглплеере, получив преимущество с самого начала игры? Тогда вам понадобится помощь читов. В Valheim есть возможность активировать читы через консоль в одиночной игре и мы расскажем, как это сделать.

Читы действуют только в одиночной игре. Выполните следующие действия, чтобы их включить:

  1. Запустите Valheim
  2. Начните одиночную игру
  3. Нажмите на F5, чтобы открыть консоль
  4. Введите iamcheater в консоли

Вы можете отключить читы в любое время, набрав iamcheater и нажав на enter в консоли.

Все доступные читы в Valheim

  • god — включить режим Бога (вас невозможно уничтожить, а вы будете убивать с 1 удара)
  • ghost — включить режим призрака (враги не будут видеть вас)
  • freefly — активация свободной камеры
  • ffsmooth 1 — добавляет плавные движения к свободной камере
  • ffsmooth 0 — сбрасывает плавные движения до нормального состояния
  • killall — убить всех ближайших врагов (в радиусе вашей видимости)
  • heal — восстанавливает полное здоровье
  • puke — восстанавливает до исходного значения показатели голода и выносливости
  • hair — сделать персонажа лысым (удалить все волосы)
  • beard — сделать персонажа без бороды
  • tame — приручить всех ближайших диких животных
  • exploremap — показать всю карту целиком
  • resetmap — скрыть всю карту целиком
  • pos — указать координаты ваше местоположения
  • goto [x,z] — телепортировать персонажа в указанные координаты
  • location — установить место спавна персонажа
  • event [name] — запустить выбранное вами событие
  • stopevent — остановить активное событие
  • randomevent — запустить случайное событие
  • raiseskill [skill] [amount] — повысить или понизить уровень умения
  • resetcharacter — сбросить умения персонажа
  • dpsdebug — активация или отключение среды отладки
  • save — автосохранение
  • spawn [item] [quantity] [level] — заспавнить моба
  • sleep — лечь спать, промотать один день
  • skiptime [nr] — проматать время вперёд на указанное количество секунд
  • players [nr] — настроить шкалу сложности. Введите 0, чтобы сбросить сложность
  • removedrops — удалить упавшие рядом предметы
  • wind [angle][intensity] — регулирует направление и интенсивность ветра
  • resetwind — сброс направления и интенсивности ветра до показателей по умолчанию
Как увеличить FPS в Valheim на 20-30 кадров
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