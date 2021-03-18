Список доступных читов в Valheim и как их включить

Устал умирать в Valheim и просто хочешь пошалить в синглплеере, получив преимущество с самого начала игры? Тогда вам понадобится помощь читов. В Valheim есть возможность активировать читы через консоль в одиночной игре и мы расскажем, как это сделать.

Читы действуют только в одиночной игре. Выполните следующие действия, чтобы их включить:

Запустите Valheim Начните одиночную игру Нажмите на F5, чтобы открыть консоль Введите iamcheater в консоли

Вы можете отключить читы в любое время, набрав iamcheater и нажав на enter в консоли.

Все доступные читы в Valheim

god — включить режим Бога (вас невозможно уничтожить, а вы будете убивать с 1 удара)

ghost — включить режим призрака (враги не будут видеть вас)

freefly — активация свободной камеры

ffsmooth 1 — добавляет плавные движения к свободной камере

ffsmooth 0 — сбрасывает плавные движения до нормального состояния

killall — убить всех ближайших врагов (в радиусе вашей видимости)

heal — восстанавливает полное здоровье

puke — восстанавливает до исходного значения показатели голода и выносливости

hair — сделать персонажа лысым (удалить все волосы)

beard — сделать персонажа без бороды

tame — приручить всех ближайших диких животных

exploremap — показать всю карту целиком

resetmap — скрыть всю карту целиком

pos — указать координаты ваше местоположения

goto [x,z] — телепортировать персонажа в указанные координаты

location — установить место спавна персонажа

event [name] — запустить выбранное вами событие

stopevent — остановить активное событие

randomevent — запустить случайное событие

raiseskill [skill] [amount] — повысить или понизить уровень умения

resetcharacter — сбросить умения персонажа

dpsdebug — активация или отключение среды отладки

save — автосохранение

spawn [item] [quantity] [level] — заспавнить моба

sleep — лечь спать, промотать один день

skiptime [nr] — проматать время вперёд на указанное количество секунд

players [nr] — настроить шкалу сложности. Введите 0, чтобы сбросить сложность

removedrops — удалить упавшие рядом предметы

wind [angle][intensity] — регулирует направление и интенсивность ветра

resetwind — сброс направления и интенсивности ветра до показателей по умолчанию