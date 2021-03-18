В фильме Mortal Kombat не будет Джонни Кейджа. Продюсер объяснил почему

В первом трейлере нового фильма по Mortal Kombat было всё, что только могли пожелать фанаты серии, кроме Джонни Кейджа. Продюсер фильма Тодд Гарнер подтвердил опасения фанатов и объяснил, почему они решили проигнорировать этого персонажа.

«Причина, по которой мы решили попридержать Джонни Кейджа на потом, заключается в том, что он очень эгоистичный парень. Он негодяй. Такой забавный негодяй. Он такой же, как и Кано. И что бы вы сделали в такой ситуации: позволили двум парням перешутить друг друга или же попридержали Джонни Кейджа», — заявил продюсер.

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.



Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.