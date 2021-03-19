В январе-феврале москвичи выбирали World of Tanks и FIFA чаще, чем Dota 2

По итогами анализа активности игровой аудитории в январе — феврале 2021 года среди абонентов из Московского региона, самыми популярными игровыми сервисами стали танковый симулятор World of Tanks и футбольный симулятор FIFA, сообщила компания МТС.
Третью позицию рейтинга заняла Dota 2, четвёртую и пятую – «королевские битвы» Fortnite и PlayerUnknown’s Battlegrounds соответственно.
Разделение абонентов по гендерному признаку почти выровнялось: 43% активных геймеров в Московском регионе оказались женщинами, 57% — мужчинами. Средний возраст игроков составил 37 лет.
Аналитики МТС также отметили, что объём потребляемого трафика на стриминговых платформах в среднем увеличился на 30%. Абоненты активнее начали смотреть Twitch, WASD.TV и игровой раздел YouTube.
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