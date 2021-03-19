Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Обновление 1.2 в Cyberpunk 2077: какие изменения ждут игроков.

CD Projekt RED рассказала, что изменится в Cyberpunk 2077 после выхода обновления 1.2
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали об изменениях в игре после выхода обновления 1.2.

В первую очередь планируют исправить баг с телепортацией полицейских. После патча стражи порядка будут появляться на некотором расстоянии от игрока, а не за его спиной. Во-вторых, изменится поведение автомобилей. Авторы собираются добавить ползунок, который позволит настраивать резкость руля. В-третьих, игроки смогут освободить автомобиль путём его раскачивания, если транспорт застрянет на бордюре или другом препятствии.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Изначально это обновление должно было выйти ещё в феврале, но его отложили после масштабной хакерской атаки на серверы CD Projekt RED. Точная дата выхода обновления 1.2 не сообщается, но разработчики планируют выпустить его во второй половине марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021