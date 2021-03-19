CD Projekt RED рассказала, что изменится в Cyberpunk 2077 после выхода обновления 1.2

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали об изменениях в игре после выхода обновления 1.2.



В первую очередь планируют исправить баг с телепортацией полицейских. После патча стражи порядка будут появляться на некотором расстоянии от игрока, а не за его спиной. Во-вторых, изменится поведение автомобилей. Авторы собираются добавить ползунок, который позволит настраивать резкость руля. В-третьих, игроки смогут освободить автомобиль путём его раскачивания, если транспорт застрянет на бордюре или другом препятствии.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077.

Изначально это обновление должно было выйти ещё в феврале, но его отложили после масштабной хакерской атаки на серверы CD Projekt RED. Точная дата выхода обновления 1.2 не сообщается, но разработчики планируют выпустить его во второй половине марта.