Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti должны появиться в апреле и в мае
Стали известны технические характеристики и примерная дата выхода видеокарт верхнего игрового сегмента NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарты должны появиться на рынке уже в ближайшие два месяца.
Как утверждает зарубежный портал videocardz, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti должна появиться в апреле этого года, а NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti — в мае.
RTX 3080 Ti получит 10 240 ядер CUDA, 384-битный интерфейс шины и 12 Гб памяти типа GDDR6X. RTX 3070 Ti — 6144 ядер CUDA, 256-битный интерфейс шины и 8 Гб памяти типа GDDR6X. Для сравнения, GeForce RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA и тот же объём памяти, но типа GDDR6.
Ожидается, что GeForce RTX 3080 Ti будет продаваться за $ 999, а GeForce RTX 3070 Ti — за $ 599.
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