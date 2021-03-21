Названа страна, где проживает больше всего читеров. Россия — вне десятки

Зарубежный сайт Bingo Scanner провёл исследование, чтобы выяснить, в каких странах находится больше всего читеров. Были проанализированы поисковые запросы и составлен топ-10 стран с самым большим количеством читеров. Россия не попала в этот список. Вероятно, из-за того, что анализ запросов в поисковых системах проводился исключительно на английском языке.
Великобритания оказалась на первом месте: именно в этой стране проживает наибольшее количество читеров. При расчёте на 100 тысяч жителей в этой стране пришлось 15 тысяч запросов про читы. На втором месте расположилась Ирландия, а на третьем — Новая Зеландия. Американцы — на шестом месте. Самыми популярными запросами в поисковых системах стали следующие словосочетания: «читы для», «как обмануть» и «как победить в игре».
Топ-10 стран с самым большим количеством читеров
- Великобритания
- Ирландия
- Новая Зеландия
- Австралия
- Венгрия
- США
- Франция
- Корея
- Италия
- Мексика
Кроме того, сайт привёл список с самыми успешными в киберспорте странами, подсчитав количество действующих чемпионов в каждой стране, количество киберспортсменов и общий заработок игроков. Первое место заняла Дания, второе — Эстония, а третье — Швеция.
Топ-10 самых конкурентоспособных стран в киберспорте
- Дания
- Эстония
- Швеция
- Норвегия
- Корея
- Китай
- Израиль
- Канада
- Австралия
- Нидерланды
В конце был составлен список самых успешных киберспортсменов мира. На первом месте находится игрок OG по Dota 2 — Йохан n0tail Сундштайн. За ним следуют его бывшие и действующие тиммейты: Ессе JerAx Вайникка — на втором месте, Анатан ana Фам — на третьем, Себастьян Ceb Дебс — на четвёртом и Топиас Topson Таавитсайнен — на пятом.
Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира (все — игроки в Dota 2)
- Йохан n0tail Сундштайн — $ 6 969 737 заработанных призовых
- Ессе JerAx Вайникка — $ 6 470 548
- Анатан ana Фам — $ 6 000 441
- Себастьян Ceb Дебс — $ 5 559 712
- Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5 476 317
- Куро Kuroky Тахасоми — $ 5 198 604
- Амер Miracle аль-Баркави — $ 4 801 541
- Иван MinD_ContRoL Иванов — $ 4 582 616
- Марун GH Мерхей — $ 4 196 910
- Лассе Matumbaman Урпалайнен — $ 3 765 369
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