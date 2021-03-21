Названа страна, где проживает больше всего читеров. Россия — вне десятки

Зарубежный сайт Bingo Scanner провёл исследование, чтобы выяснить, в каких странах находится больше всего читеров. Были проанализированы поисковые запросы и составлен топ-10 стран с самым большим количеством читеров. Россия не попала в этот список. Вероятно, из-за того, что анализ запросов в поисковых системах проводился исключительно на английском языке.

Великобритания оказалась на первом месте: именно в этой стране проживает наибольшее количество читеров. При расчёте на 100 тысяч жителей в этой стране пришлось 15 тысяч запросов про читы. На втором месте расположилась Ирландия, а на третьем — Новая Зеландия. Американцы — на шестом месте. Самыми популярными запросами в поисковых системах стали следующие словосочетания: «читы для», «как обмануть» и «как победить в игре».

Топ-10 стран с самым большим количеством читеров

Великобритания Ирландия Новая Зеландия Австралия Венгрия США Франция Корея Италия Мексика

Кроме того, сайт привёл список с самыми успешными в киберспорте странами, подсчитав количество действующих чемпионов в каждой стране, количество киберспортсменов и общий заработок игроков. Первое место заняла Дания, второе — Эстония, а третье — Швеция.

Топ-10 самых конкурентоспособных стран в киберспорте

Дания Эстония Швеция Норвегия Корея Китай Израиль Канада Австралия Нидерланды

В конце был составлен список самых успешных киберспортсменов мира. На первом месте находится игрок OG по Dota 2 — Йохан n0tail Сундштайн. За ним следуют его бывшие и действующие тиммейты: Ессе JerAx Вайникка — на втором месте, Анатан ana Фам — на третьем, Себастьян Ceb Дебс — на четвёртом и Топиас Topson Таавитсайнен — на пятом.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира (все — игроки в Dota 2)

Йохан n0tail Сундштайн — $ 6 969 737 заработанных призовых Ессе JerAx Вайникка — $ 6 470 548 Анатан ana Фам — $ 6 000 441 Себастьян Ceb Дебс — $ 5 559 712 Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5 476 317 Куро Kuroky Тахасоми — $ 5 198 604 Амер Miracle аль-Баркави — $ 4 801 541 Иван MinD_ContRoL Иванов — $ 4 582 616 Марун GH Мерхей — $ 4 196 910 Лассе Matumbaman Урпалайнен — $ 3 765 369