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Названа страна, где проживает больше всего читеров. Россия — вне десятки

Названа страна, где проживает больше всего читеров. Россия — вне десятки
Киберспорт 0
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Зарубежный сайт Bingo Scanner провёл исследование, чтобы выяснить, в каких странах находится больше всего читеров. Были проанализированы поисковые запросы и составлен топ-10 стран с самым большим количеством читеров. Россия не попала в этот список. Вероятно, из-за того, что анализ запросов в поисковых системах проводился исключительно на английском языке.

Великобритания оказалась на первом месте: именно в этой стране проживает наибольшее количество читеров. При расчёте на 100 тысяч жителей в этой стране пришлось 15 тысяч запросов про читы. На втором месте расположилась Ирландия, а на третьем — Новая Зеландия. Американцы — на шестом месте. Самыми популярными запросами в поисковых системах стали следующие словосочетания: «читы для», «как обмануть» и «как победить в игре».

Топ-10 стран с самым большим количеством читеров

  1. Великобритания
  2. Ирландия
  3. Новая Зеландия
  4. Австралия
  5. Венгрия
  6. США
  7. Франция
  8. Корея
  9. Италия
  10. Мексика

Кроме того, сайт привёл список с самыми успешными в киберспорте странами, подсчитав количество действующих чемпионов в каждой стране, количество киберспортсменов и общий заработок игроков. Первое место заняла Дания, второе — Эстония, а третье — Швеция.

Топ-10 самых конкурентоспособных стран в киберспорте

  1. Дания
  2. Эстония
  3. Швеция
  4. Норвегия
  5. Корея
  6. Китай
  7. Израиль
  8. Канада
  9. Австралия
  10. Нидерланды

В конце был составлен список самых успешных киберспортсменов мира. На первом месте находится игрок OG по Dota 2 — Йохан n0tail Сундштайн. За ним следуют его бывшие и действующие тиммейты: Ессе JerAx Вайникка — на втором месте, Анатан ana Фам — на третьем, Себастьян Ceb Дебс — на четвёртом и Топиас Topson Таавитсайнен — на пятом.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира (все — игроки в Dota 2)

  1. Йохан n0tail Сундштайн — $ 6 969 737 заработанных призовых
  2. Ессе JerAx Вайникка — $ 6 470 548
  3. Анатан ana Фам — $ 6 000 441
  4. Себастьян Ceb Дебс — $ 5 559 712
  5. Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5 476 317
  6. Куро Kuroky Тахасоми — $ 5 198 604
  7. Амер Miracle аль-Баркави — $ 4 801 541
  8. Иван MinD_ContRoL Иванов — $ 4 582 616
  9. Марун GH Мерхей — $ 4 196 910
  10. Лассе Matumbaman Урпалайнен — $ 3 765 369
У 73% читеров в CS:GO стоят аватарки с аниме, а их любимой картой является Dust II
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