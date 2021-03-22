Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол

Руководство ФИФА поделилось финансовой отчётностью за 2020 год, согласно которой большую часть доходов федерации принесли видеоигры. Всего ФИФА заработала почти $ 266 млн, из них почти $ 159 млн поступили от покупки лицензионных прав.

«Ключевым источником дохода в области лицензионных прав было лицензирование брендов для видеоигр. В отличие от многих секторов экономики, которые сильно пострадали от COVID-19, индустрия видеоигр оказалась гораздо более устойчивой к пандемии.

Помимо чемпионата мира по футболу FIFA eClub, серии FIFA eChallenger и товарищеских матчей FIFA eNations StayAndPlay, FIFA также успешно запустила FIFA eContinental Cup. Кроме того, в 2020 году был представлен FIFAe, новый бренд турниров по киберспорту, призванный создать серьёзную арену для игроков, клубов и наций», — приводит слова представителя ФИФА Inside the Games.

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