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Стример Ludwig более 150 часов оставался в эфире и заработал на этом $ 150 тыс.

Стример Ludwig более 150 часов оставался в эфире и заработал на этом $ 150 тыс.
Киберспорт / Другие игры 0

14 марта Людвиг Ludwig Агрен устроил стрим-марафон, продолжительностью которого управляли зрители с помощью донатов и платных подписок. Его трансляция до сих пор активна, длится уже более 150 часов и принесла стримеру $ 150 тыс. По словам Людвига, половину суммы он планирует отправить в благотворительный фонд.

По условиям одна подписка добавляет ко времени трансляции 10 секунд, а за 5 дней их количество превысило отметку в 50 000 подписок. Людвиг собирает более 30 000 зрителей только во время сна, а его трансляции в дневное время достигали пика в 75 000 зрителей.

Сегодня, 22 марта Ludwig стал самым популярным стримером на платформе Twitch, обогнав Minecraft Ranboo (71 243). Количество платных подписок на него превысило 92 635.

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