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Режиссёр Mortal Kombat опроверг слухи о присутствии в фильме темы путешествий во времени

Режиссёр Mortal Kombat опроверг слухи о присутствии в фильме темы путешествий во времени
Киберспорт / Другие игры 0
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Австралийский режиссёр-дебютант Саймон Маккуойд, которому доверили экранизацию всемирно известного файтинга Mortal Kombat, сообщил, что слухи о присутствии в фильме темы путешествий во времени неверны.

Кинематографист отметил, что он знает о том, что эта тема поднималась в популярной серии игр. Маккуойд пояснил, что в случае новой экранизации Mortal Kombat задача заключалась в том, чтобы уменьшить масштаб сюжета и максимально упростить повествование. Режиссёр отметил, что в ином случае сценаристам Грегу Руссо и Дэйву Каллахэму попросту не удалось бы создать связный, понятный сюжет.

Ранее сообщалось, что в центре сюжета окажется история бойца смешанных единоборств и обладателя таинственной метки в виде дракона Коула Янга (Льюис Тан).

Премьера новой адаптации культовой игры запланирована на 16 апреля 2021 года.

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