Режиссёр Mortal Kombat опроверг слухи о присутствии в фильме темы путешествий во времени

Австралийский режиссёр-дебютант Саймон Маккуойд, которому доверили экранизацию всемирно известного файтинга Mortal Kombat, сообщил, что слухи о присутствии в фильме темы путешествий во времени неверны.
Кинематографист отметил, что он знает о том, что эта тема поднималась в популярной серии игр. Маккуойд пояснил, что в случае новой экранизации Mortal Kombat задача заключалась в том, чтобы уменьшить масштаб сюжета и максимально упростить повествование. Режиссёр отметил, что в ином случае сценаристам Грегу Руссо и Дэйву Каллахэму попросту не удалось бы создать связный, понятный сюжет.
Ранее сообщалось, что в центре сюжета окажется история бойца смешанных единоборств и обладателя таинственной метки в виде дракона Коула Янга (Льюис Тан).
Премьера новой адаптации культовой игры запланирована на 16 апреля 2021 года.
- 23 марта 2021
-
12:40
- 22 марта 2021
-
22:55
-
15:33
-
13:59
-
11:34
- 21 марта 2021
-
23:45
-
22:35
-
20:54
- 20 марта 2021
-
17:08
-
12:00
- 19 марта 2021
-
23:18
-
21:12
-
16:16
-
13:26
- 18 марта 2021
-
23:23
-
17:39
-
12:09
-
11:47
-
11:04
-
10:52
-
10:45
-
10:38
- 17 марта 2021
-
23:52
-
18:09
-
17:46
-
12:22
- 16 марта 2021
-
23:42
-
20:43
-
18:31
-
17:26
-
16:46
-
14:07
-
12:20
-
09:31
- 15 марта 2021
-
17:31