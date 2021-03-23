Журналисты доказали, что лаунчер Epic Games снижает время автономной работы ноутбуков

Лаунчер цифрового магазина Epic Games Store на 20% уменьшает время автономной работы ноутбуков на базе процессоров Intel Tiger Lake, сообщил портал PCWorld. Представители магазина заявили, что стараются всячески уменьшить энергозатраты программы.

Во время обзора одного из ноутбуков журналисты заметили, что реальное время его автономной работы сильно отличалось от заявленного. Многократное тестирование помогло найти причину проблем с энергопотреблением. На систему пагубно влиял лаунчер Epic Games Store.

Согласно результатам тестов, программа снижает время автономной работы на 20% у ноутбуков с процессорами Intel и на 8% у похожих машин на базе AMD Ryzen. При этом выше всего энергопотребление у лаунчера в открытом состоянии. Steam при аналогичных тестах снижал автономность ноутбуков существенно меньше.