Учёные выяснили, что мальчики, играющие в видеоигры, меньше подвержены депрессии

Трёхлетнее исследование студента UCL Аарона Кандола и его команды показало, что у мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет, которые регулярно играют в видеоигры, ниже риск развития симптомов депрессии, сообщает Medical Express.
В исследовании участвовало более 11 000 подростков. Участники ответили на вопросы о времени, проведённом в социальных сетях, видеоиграх, использовании Интернета, депрессивных симптомах, таких как плохое настроение, потеря удовольствия и плохая концентрация. Клиническая анкета измерила депрессивные симптомы и их тяжесть по спектру, что не является клиническим диагнозом.
Согласно результатам, мальчики, которые большую часть времени играли в видеоигры, имели на 24% меньше депрессивных симптомов, чем мальчики, которые играли в видеоигры менее одного раза в месяц.
Исследователи также опрашивали девочек, которые пользуются социальными сетями. Оказалось, что девочки, которые чаще всего пользовались социальными сетями в возрасте 11 лет, имели на 13% больше депрессивных симптомов, чем те, кто пользовался социальными сетями реже одного раза в месяц.
- 23 марта 2021
-
17:48
-
16:58
-
15:24
-
12:40
- 22 марта 2021
-
22:55
-
15:33
-
13:59
-
11:34
- 21 марта 2021
-
23:45
-
22:35
-
20:54
- 20 марта 2021
-
17:08
-
12:00
- 19 марта 2021
-
23:18
-
21:12
-
16:16
-
13:26
- 18 марта 2021
-
23:23
-
17:39
-
12:09
-
11:47
-
11:04
-
10:52
-
10:45
-
10:38
- 17 марта 2021
-
23:52
-
18:09
-
17:46
-
12:22
- 16 марта 2021
-
23:42
-
20:43
-
18:31
-
17:26
-
16:46
-
14:07