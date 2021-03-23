Учёные выяснили, что мальчики, играющие в видеоигры, меньше подвержены депрессии

Трёхлетнее исследование студента UCL Аарона Кандола и его команды показало, что у мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет, которые регулярно играют в видеоигры, ниже риск развития симптомов депрессии, сообщает Medical Express.

В исследовании участвовало более 11 000 подростков. Участники ответили на вопросы о времени, проведённом в социальных сетях, видеоиграх, использовании Интернета, депрессивных симптомах, таких как плохое настроение, потеря удовольствия и плохая концентрация. Клиническая анкета измерила депрессивные симптомы и их тяжесть по спектру, что не является клиническим диагнозом.

Согласно результатам, мальчики, которые большую часть времени играли в видеоигры, имели на 24% меньше депрессивных симптомов, чем мальчики, которые играли в видеоигры менее одного раза в месяц.

Исследователи также опрашивали девочек, которые пользуются социальными сетями. Оказалось, что девочки, которые чаще всего пользовались социальными сетями в возрасте 11 лет, имели на 13% больше депрессивных симптомов, чем те, кто пользовался социальными сетями реже одного раза в месяц.