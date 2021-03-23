Цены на оперативную память к середине года могут подняться на 20%

Цены на оперативную и видеопамять с начала 2021 года начали расти. Это стало следствием повышенного спроса на электронику во время пандемии.
Согласно данным TrendForce, из-за спроса и дефицита производственных мощностей стоимость DRAM-микросхем с начала текущего года подскочила до 8% в зависимости от их типа. В то же время клиенты в сегменте дата-центров возобновят масштабные закупки, и покупатели DRAM из разных сегментов приложений будут вынуждены создавать запасы.
По прогнозам, во втором квартале года цены вырастут на 13-18%. В конечном итоге стоимость серверной памяти вырастет на 20%, видеопамяти — на 10-15%, микросхем для модулей оперативной памяти для потребительских PC и ноутбуков подскочит в цене на 20%. Таким образом, это может повлиять на рост стоимости ноутбуков, готовых компьютеров и их комплектующих.
- 23 марта 2021
-
17:48
-
16:58
-
15:24
-
12:40
- 22 марта 2021
-
22:55
-
15:33
-
13:59
-
11:34
- 21 марта 2021
-
23:45
-
22:35
-
20:54
- 20 марта 2021
-
17:08
-
12:00
- 19 марта 2021
-
23:18
-
21:12
-
16:16
-
13:26
- 18 марта 2021
-
23:23
-
17:39
-
12:09
-
11:47
-
11:04
-
10:52
-
10:45
-
10:38
- 17 марта 2021
-
23:52
-
18:09
-
17:46
-
12:22
- 16 марта 2021
-
23:42
-
20:43
-
18:31
-
17:26
-
16:46
-
14:07