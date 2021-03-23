Цены на оперативную память к середине года могут подняться на 20%

Цены на оперативную и видеопамять с начала 2021 года начали расти. Это стало следствием повышенного спроса на электронику во время пандемии.



Согласно данным TrendForce, из-за спроса и дефицита производственных мощностей стоимость DRAM-микросхем с начала текущего года подскочила до 8% в зависимости от их типа. В то же время клиенты в сегменте дата-центров возобновят масштабные закупки, и покупатели DRAM из разных сегментов приложений будут вынуждены создавать запасы.



По прогнозам, во втором квартале года цены вырастут на 13-18%. В конечном итоге стоимость серверной памяти вырастет на 20%, видеопамяти — на 10-15%, микросхем для модулей оперативной памяти для потребительских PC и ноутбуков подскочит в цене на 20%. Таким образом, это может повлиять на рост стоимости ноутбуков, готовых компьютеров и их комплектующих.