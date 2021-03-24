Вышел новый тизер экранизации Mortal Kombat, создатели показали Милину

Студия Warner Bros. выпустила новый тизер экранизации всемирно известного файтинга Mortal Kombat. Видео появилось в «твиттере» проекта.

Он включает в себя презентацию всех основных персонажей картины, которые называют себя по имени. Создатели не побаловали поклонников большим количеством новых кадров, однако засветили героя, которого не показывали ранее, — Милину. А также в тизер вошёл момент, где демонстрируются способности бога грома Рейдена.

Видео доступно в «твиттере» Mortal Kombat Movie.

Ранее сообщалось, что в центре сюжета окажется история бойца смешанных единоборств и обладателя таинственной метки в виде дракона Коула Янга (Льюис Тан).

Премьера новой адаптации культовой игры запланирована на 16 апреля 2021 года.