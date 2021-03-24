Игроки в CS:GO обнаружили баг, из-за которого снижается чувствительность мыши

Пользователи CS:GO обнаружили баг, который отрицательно влияет на чувствительность мыши. Помимо этого, ошибка влияет на работоспособность клавиатуры. Об этом в «Твиттере» сообщили профессиональные игроки.

Игрок Ninjas in Pyjamas Фредрик REZ Стернер отметил, что вернуть чувствительность мыши к прежним значениям может только перезапуск игры. Об ошибке также сообщили Вальдемар valde Вангсе из команды OG, тренер Evil Geniuses Вилтон zews Прадо и другие.

Некоторые игроки предположили, что исправить ошибку можно путём отказа от участия в бета-тестировании новых версий клиента Steam и отключения внутриигрового оверлея, который вызывается комбинацией Shift + Tab.

Ранее в CS:GO нашли баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока.