Cyberpunk 2077 продают в Steam с крупной скидкой

Cyberpunk 2077 и другие игры CD Projekt RED распродают в Steam со скидками до 85%. До 5 апреля в сервисе Valve ролевой боевик можно приобрести не за 1999 рублей, а за 1599 рублей.
Помимо «Киберпанка», остальные игры компании также получили скидки. Вчера CD Projekt RED запустила весеннюю распродажу в GOG.
Эксперты считают, что распродажа Cyberpunk 2077 является косвенным подтверждением низких продаж. По данным аналитической фирмы M Science, в феврале выручка от игры упала на 99% по сравнению с релизным месяцем. При этом за несколько месяцев до премьеры CDPR говорила, что в ближайший год скидки на новинку не предусмотрены.
Скидки в Steam:
Cyberpunk 2077 —1599 рублей (вместо 1999 р.)
The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 300 рублей (вместо 1500 р.)
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition — 62 рубля (вместо 419 р.)
The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut — 29 рублей (вместо 199 р.)
Thronebreaker: The Witcher Tales — 519 рублей (вместо 1299 р.)
The Witcher Adventure Game — 37 рублей (вместо 249 р.)
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