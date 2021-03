Cyberpunk 2077 продают в Steam с крупной скидкой

Cyberpunk 2077 и другие игры CD Projekt RED распродают в Steam со скидками до 85%. До 5 апреля в сервисе Valve ролевой боевик можно приобрести не за 1999 рублей, а за 1599 рублей.

Помимо «Киберпанка», остальные игры компании также получили скидки. Вчера CD Projekt RED запустила весеннюю распродажу в GOG.

Эксперты считают, что распродажа Cyberpunk 2077 является косвенным подтверждением низких продаж. По данным аналитической фирмы M Science, в феврале выручка от игры упала на 99% по сравнению с релизным месяцем. При этом за несколько месяцев до премьеры CDPR говорила, что в ближайший год скидки на новинку не предусмотрены.

Скидки в Steam:

Cyberpunk 2077 —1599 рублей (вместо 1999 р.)

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 300 рублей (вместо 1500 р.)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition — 62 рубля (вместо 419 р.)

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut — 29 рублей (вместо 199 р.)

Thronebreaker: The Witcher Tales — 519 рублей (вместо 1299 р.)

The Witcher Adventure Game — 37 рублей (вместо 249 р.)