Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил обновлённую версию клипа Basshunter — DotA

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил обновлённую версию клипа DotA от шведского диджея Basshunter. Обновлённый клип приурочен к выходу аниме по вселенной Dota 2.

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Трек DotA является кавер-версией песни Daddy DJ одноимённой французской группы. Клип DotA вышел 13 мая 2015 года на YouTube-канале Basshunter и собрал 43 млн просмотров.

Видео опубликовано на YouTube-канале Basshunter.

«DOTA: Кровь дракона» — анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием фильма занималась студия Studio Mir, которая выпустила мультсериал «Легенда о Корре». Все восемь серий фильма «DOTA: кровь дракона» доступны совершенно бесплатно в онлайн-кинотеатре Netflix. Премьера фильма состоялась 25 марта 2021 года.