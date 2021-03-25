Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил обновлённую версию клипа Basshunter — DotA

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил обновлённую версию клипа DotA от шведского диджея Basshunter. Обновлённый клип приурочен к выходу аниме по вселенной Dota 2.
Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
Трек DotA является кавер-версией песни Daddy DJ одноимённой французской группы. Клип DotA вышел 13 мая 2015 года на YouTube-канале Basshunter и собрал 43 млн просмотров.
Видео опубликовано на YouTube-канале Basshunter.
«DOTA: Кровь дракона» — анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием фильма занималась студия Studio Mir, которая выпустила мультсериал «Легенда о Корре». Все восемь серий фильма «DOTA: кровь дракона» доступны совершенно бесплатно в онлайн-кинотеатре Netflix. Премьера фильма состоялась 25 марта 2021 года.
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