Девушка-хакер смогла взломать защиту Forza Horizon 4

Известная девушка-хакер 0xEMPRESS выпустила собственный обход защиты для последней версии Forza Horizon 4.

Ранее HOODLUM также взламывал гоночную аркаду от Microsoft Studios. Однако этот взлом работал нестабильно. Взлом же от 0xEMPRESS полностью отключает все проверки и убирает защиту Arxan из игры.

0xEMPRESS также известна взломом Assassin’s Creed: Valhalla. Игра была защищена одной из последних версий Denuvo и оставалась невзломанной 134 дня.

На счету 0xEMPRESS в прошлом обхождение защит Red Dead Redemption 2, Death Stranding, недавнего ремейка Mafia и многих других проектов.

В начале января девушка взломала Anno 1800, которая оставалась неуязвимой с 2019 года. В феврале 0xEMPRESS удалось обойти защиту Immortals: Fenyx Rising.