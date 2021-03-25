В Rockstar открыли вакансии по борьбе с читерами в GTA Online

Компания Rockstar начала поиск людей на вакансию младшего специалиста и старшего аналитика по анализу мошеннических действий в GTA Online.
Новые сотрудники будут бороться с засильем читеров в GTA Online и Red Dead Online. На своём сайте студия разместила соответствующие вакансии.
Младший специалист по анализу мошеннических действий займётся организацией работы системы предотвращения мошенничества и обмана, отслеживая ситуацию, рассматривая отдельные сообщения о возможных нарушениях и обеспечивая соблюдение действующих норм в случае необходимости.
Также ищут старшего аналитика Cheat Software Analyst. Он будет искать аналогичные проблемы, но уже с позиции программного обеспечения. В его задачи входит изучение вредоносного кода, а также совершенствование существующих решений для борьбы с читами.
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