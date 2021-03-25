В новой Call of Duty Вторая мировая война охватит 50-е годы

Действия новой части Call of Duty, посвящённой Второй мировой войне, продлятся до 50-х годов. Об этом сообщает канал Modern Warzone со ссылкой на свои источники.

Блогер заявил, что сюжет одиночной кампании развернётся в альтернативной вселенной. Такой уход от канонов даст сценаристам больше пространства для новых идей.

Следующая часть будет носить подзаголовок «Авангард», а её разработкой занимается студия Sledgehammer — авторы Advanced Warfare и WWII. Однако инсайдер уверяет, что с момента выпуска последней игры состав команды разработчиков почти полностью обновился.

Подробности сюжета, персонажей или геймплея до сих пор неизвестны. Анонс новой части шутера ожидается летом этого года. Последний раз серия возвращалась к подобному сеттингу в 2017.