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World of Warcraft теперь обойдётся в 7000 рублей в год

World of Warcraft теперь обойдётся в 7000 рублей в год
Киберспорт / Hearthstone 0
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Blizzard объявила о повышении цен на подписку World of Warcraft в России. Компания решила изменить стоимость следующим образом:

  • 6 месяцев — 3499 рублей (вместо 2694 рублей)
  • 3 месяца — 1899 рублей (вместо 1497 рублей)
  • 1 месяц — 649 рублей (вместо 549 рублей)

При этом возможность оплаты 30, 90 и 180 дней игрового времени (аналог цифровых карт с одноразовой покупкой без оформления подписки) отменяется. Вместо этого будет платный период в 60 дней — его можно купить в магазине Blizzard. Новые цены вступят в силу 26 апреля 2021 года.

Стоимость другой продукции, включая издания игр, питомцев, транспорт, жетоны и внутриигровые услуги, также изменилась. Новые расценки вступили в силу 25 марта 2021 года:

  • Shadowlands Base Edition — 1799 рублей
  • Shadowlands Heroic Edition — 2699 рублей
  • Shadowlands Epic Edition — 3599 рублей
  • Расширение Shadowlands до Heroic Edition — 900 рублей
  • Расширение Shadowlands с Heroic Edition до Epic Edition — 900 рублей
  • Расширение Shadowlands с Base Edition до Epic Edition — 1800 рублей
  • Жетон WoW — 1500 рублей
  • Смена имени — 449 рублей
  • Перенос персонажа — 1099 рублей
  • Смена расы — 1099 рублей
  • Смена фракции — 1299 рублей
  • Смена игрового мира гильдии — 1499 рублей
  • Смена фракции гильдии — 1799 рублей
  • Переименование гильдии — 899 рублей
  • Перенос персонажа и смена фракции — 2398 рублей
  • Повышение уровня до актуального в Shadowlands — 2699 рублей
  • Перенос и смена фракции гильдии — 3298 рублей
  • Питомцы — 449 рублей
  • Транспорт — 1099 рублей
  • Премиальный транспорт — 1299 рублей
  • Трансмогрификация — 899 рублей
  • Игрушки — 449 рублей
  • Предметы электронного издания Deluxe — 899 рублей
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