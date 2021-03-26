World of Warcraft теперь обойдётся в 7000 рублей в год
Blizzard объявила о повышении цен на подписку World of Warcraft в России. Компания решила изменить стоимость следующим образом:
- 6 месяцев — 3499 рублей (вместо 2694 рублей)
- 3 месяца — 1899 рублей (вместо 1497 рублей)
- 1 месяц — 649 рублей (вместо 549 рублей)
При этом возможность оплаты 30, 90 и 180 дней игрового времени (аналог цифровых карт с одноразовой покупкой без оформления подписки) отменяется. Вместо этого будет платный период в 60 дней — его можно купить в магазине Blizzard. Новые цены вступят в силу 26 апреля 2021 года.
Стоимость другой продукции, включая издания игр, питомцев, транспорт, жетоны и внутриигровые услуги, также изменилась. Новые расценки вступили в силу 25 марта 2021 года:
- Shadowlands Base Edition — 1799 рублей
- Shadowlands Heroic Edition — 2699 рублей
- Shadowlands Epic Edition — 3599 рублей
- Расширение Shadowlands до Heroic Edition — 900 рублей
- Расширение Shadowlands с Heroic Edition до Epic Edition — 900 рублей
- Расширение Shadowlands с Base Edition до Epic Edition — 1800 рублей
- Жетон WoW — 1500 рублей
- Смена имени — 449 рублей
- Перенос персонажа — 1099 рублей
- Смена расы — 1099 рублей
- Смена фракции — 1299 рублей
- Смена игрового мира гильдии — 1499 рублей
- Смена фракции гильдии — 1799 рублей
- Переименование гильдии — 899 рублей
- Перенос персонажа и смена фракции — 2398 рублей
- Повышение уровня до актуального в Shadowlands — 2699 рублей
- Перенос и смена фракции гильдии — 3298 рублей
- Питомцы — 449 рублей
- Транспорт — 1099 рублей
- Премиальный транспорт — 1299 рублей
- Трансмогрификация — 899 рублей
- Игрушки — 449 рублей
- Предметы электронного издания Deluxe — 899 рублей
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