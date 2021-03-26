World of Warcraft теперь обойдётся в 7000 рублей в год

Blizzard объявила о повышении цен на подписку World of Warcraft в России. Компания решила изменить стоимость следующим образом:

6 месяцев — 3499 рублей (вместо 2694 рублей)

3 месяца — 1899 рублей (вместо 1497 рублей)

1 месяц — 649 рублей (вместо 549 рублей)

При этом возможность оплаты 30, 90 и 180 дней игрового времени (аналог цифровых карт с одноразовой покупкой без оформления подписки) отменяется. Вместо этого будет платный период в 60 дней — его можно купить в магазине Blizzard. Новые цены вступят в силу 26 апреля 2021 года.

Стоимость другой продукции, включая издания игр, питомцев, транспорт, жетоны и внутриигровые услуги, также изменилась. Новые расценки вступили в силу 25 марта 2021 года: