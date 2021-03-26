Sony бесплатно раздаёт игры для PlayStation
В пятницу 26 марта, начиная с 6 утра по московскому времени, каждый владелец PS4 (и PS5 по обратной совместимости) может добавить в свою коллекцию девять игр. Раздача проходит в рамках инициативы Play At Home, которую Sony запустила в апреле 2020 года. Тогда компания бесплатно раздала в PS Store всем желающим Journey и сборник Uncharted.
Отмечается, что для некоторых игр необходимо использовать VR-шлем.
Доступные игры
Игры для PS4:
Abzu
Enter the Gungeon
Rez Infinite
Subnautica
The Witness
Для PS VR:
Astro Bot Rescue Mission
Moss
Thumper
Paper Beast
Начиная с 19 апреля, совершенно бесплатно можно будет скачать в свою коллекцию полное издание Horizon Zero Dawn с сюжетным дополнением. Также до 1 апреля можно приобрести ремейк Ratchet & Clank.
World of Warcraft теперь обойдётся в 7000 рублей в год
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