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Игра It Takes Two неожиданно вышла без защиты от Denuvo, её уже взломала CODEX

Игра It Takes Two неожиданно вышла без защиты от Denuvo, её уже взломала CODEX
Киберспорт / Другие игры 0
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Корпорация EA (Electronic Arts) неожиданно выпустила новую игру It Takes Two от Hazelight Studios без привычной антипиратской защиты Denuvo. Пиратская группа CODEX сообщила, что уже взломала новинку, ей понадобилась всего пара часов, чтобы обойти стандартную защиту магазина Origin.

Кооперативная игра It Takes Two стала первой продукцией EA, выпущенной без защиты Denuvo впервые за 7 лет работы. В своё время EA стала первым издателем, кто стал защищать свои игры с помощью Denuvo ещё с момента её создания.

В целом критики положительно встретили новый проект создателя игр Юсефа Фареса, средняя оценка составила высокие 89-90 баллов из 100.

It Takes Two погружает геймеров в сказочный мир, куда после решения развестись попали Коди и Мэй. Герои вынуждены спасти свои отношения, чтобы вернуться домой. Но для этого им придётся преодолеть множество испытаний и препятствий.

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