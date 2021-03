В ближайшие месяцы для Cyberpunk 2077 планируют выпустить 10 бесплатных и 3 платных DLC

Компания CD Projekt RED в ближайшие месяцы планирует выпустит для Cyberpunk 2077 10 бесплатных и 3 платных DLC. Об этом сообщил датамайнер под ником PricklyAssassin.

Пользователь опубликовал на reddit скрытую страницу игры в магазине Epic Games Store. Он сообщил, что выделенная емкость сервера для Cyberpunk 2077 была увеличена со 100 до 500 ГБ, что, обычно, происходит за несколько месяцев до выхода DLC или обновлений для игры. Разработчики не прокомментировали утечку, однако вскоре после публикации пост датамайнера на reddit удалили.

Перечень названий будущих бесплатных DLC для Cyberpunk 2077:

Body of Chrome;

Body Shops Expansion;

Fashion Forward Expansion;

Gangs of Night City;

Neck Deep;

Night City Expansion;

Rides of the Dark Future;

Ripperdocs Expansion;

The Relic;

Unnamed.

Когда именно и в каком порядке выйдут DLC – не сообщалось.