Battlefield 6 сравнили со спагетти и оценили добавление бесплатной королевской битвы

Компания Electronic Arts проводит новый опрос среди пользователей. Об этом сообщают сетевые источники. В частности, появились вопросы о будущей игре Battlefield 6, рассказал инсайдер Роберто Серрано (Roberto Serrano) в своём «твиттере».

В списке есть такие пункты:

• Условно-бесплатный режим для всех игроков. К примеру, это может быть модная на сегодня королевская битва.

• Изменение карт с каждым обновлением.

• Кланы до 100 игроков.

• Боевой пропуск.

На данный момент неизвестно, появятся ли в будущем релизе хотя бы некоторые из этих пунктов. Конкретики пока нет.

В DICE уже весьма своеобразно прокомментировали эту утечку. В официальном «Твиттере» появилась запись, пародирующая твит Серрано. И там речь идёт о спагетти.

В сообщении в шуточной манере представители студии рассказали, что спагетти хорошо сочетаются с соусом и чесночным хлебом, их можно использовать для украшения, они всегда доступны и так далее. Примечательно, что ранее студия вообще никак не комментировала утечки.