Battlefield 6 сравнили со спагетти и оценили добавление бесплатной королевской битвы

Компания Electronic Arts проводит новый опрос среди пользователей. Об этом сообщают сетевые источники. В частности, появились вопросы о будущей игре Battlefield 6, рассказал инсайдер Роберто Серрано (Roberto Serrano) в своём «твиттере».
В списке есть такие пункты:
• Условно-бесплатный режим для всех игроков. К примеру, это может быть модная на сегодня королевская битва.
• Изменение карт с каждым обновлением.
• Кланы до 100 игроков.
• Боевой пропуск.
На данный момент неизвестно, появятся ли в будущем релизе хотя бы некоторые из этих пунктов. Конкретики пока нет.
В DICE уже весьма своеобразно прокомментировали эту утечку. В официальном «Твиттере» появилась запись, пародирующая твит Серрано. И там речь идёт о спагетти.
В сообщении в шуточной манере представители студии рассказали, что спагетти хорошо сочетаются с соусом и чесночным хлебом, их можно использовать для украшения, они всегда доступны и так далее. Примечательно, что ранее студия вообще никак не комментировала утечки.
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