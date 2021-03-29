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Стали известны возможные игры, которые будут бесплатными в апреле для подписчиков PS Plus

Стали известны возможные игры, которые будут бесплатными в апреле для подписчиков PS Plus
Киберспорт / Другие игры 0

Известно, что в апреле подписчики PS Plus получат в качестве подарка Oddworld: Soulstorm для PlayStation 5. Сейчас же сообщается, что второй бесплатной игрой может стать Civilization 6.
Подписчики Reddit обратили внимание на странности в японском магазине PlayStation Store. На данном ресурсе какое-то время Civilization 6 была отмечена как бесплатная для подписчиков PS Plus.

Без сомнения, бесплатная игра стала бы отличным подарком геймерам. Однако есть нестыковки. В Civilization 6 сейчас проходят бесплатные выходные, и она также доступна с хорошей скидкой в 75%. Будет довольно странно со стороны Sony внезапно начать раздавать игру, которую накануне все желающие могли приобрести по довольно низкой цене.

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