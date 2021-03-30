Sony поднимет цены на PlayStation 5 в России

Рекомендуемая цена на PlayStation 5 поднимется с 1 апреля. Обе версии — с дисководом и без — подорожают на 3 тысячи рублей, сообщает издание DTF.ru.

Стандартное издание PlayStation 5 теперь будет стоить в России не 46 990 рублей, а 49 990 рублей. Стоимость версии консоли без дисковода будет составлять 40 990 рублей вместо 37 990 рублей. Отметим, что в Америке и Европе цена на консоли PlayStation 5 останется на прежнем уровне.

При этом и PlayStation 5, и Xbox Series X/S практически невозможно найти в свободной продаже до сих пор. Консоли появляются в российских магазинах ограниченным тиражом.

Ранее прошёл слух, что Sony планирует выпустить PlayStation 5 Slim и Pro не ранее 2023 года. Сообщается, что PS5 Slim станет меньше и легче старшей PS5. Также новая версия консоли якобы получит обновлённую 5-нанометровую платформу AMD, в то время как в нынешней версии используются 7-нанометровые компоненты AMD: CPU на архитектуре Zen 2 и GPU на архитектуре RDNA 2. Поэтому PS5 Slim может стать мощнее нынешней PS5, несмотря на уменьшение габаритов.