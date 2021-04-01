Марио Фернандес попал в команду недели FIFA 21

30-летний защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес попал в команду лучших игроков прошедшей недели в популярном футбольном симуляторе FIFA 21. Об этом сообщает EA Sports в «Твиттере».

Так, одними из самых высокорейтинговых футболистов, попавших в новую команду недели, стали защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини (89) из «Ювентуса», немецкий опорный хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих (92), габонский форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (89) и нападающий сборной Франции Усман Дембеле (85), выступающий за «Барселону».

Публикация доступна в «твиттере» EA Sports.

Напомним, что на прошлой неделе Марио Фернандес отметился голами в играх со сборными Мальты (3:1) и Словакии (2:1). Его улучшенная карточка с рейтингом 84 будет доступна в паках с 31 марта по 7 апреля.