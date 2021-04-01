Sony назвала бесплатные игры, которые подписчики PS Plus получат в апреле 2021 года

Подписчики PS Plus в апреле 2021 года смогут бесплатно скачать такие игры, как Days Gone и Zombie Army 4: Dead War. А владельцы PlayStation 5 получат Oddworld: Soulstorm.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Россия.
PlayStation Plus — это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиям, демо-версиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца — 1399 рублей, на 12 месяцев — 3299 рублей.
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