В Among Us вышла новая карта The Airship

После нескольких месяцев затишья в Among Us наконец-то появился новый контент: новая карта The Airship, 13 головных уборов, новые скины и анимация убийства.
Карта The Airship была анонсирована разработчиками ещё в конце 2020 года, но её релиз состоялся спустя три месяца. Местом действия карты является дирижабль. Карта имеет более высокий уровень цвета и детализации. Её главная особенность заключается в том, что она имеет несколько уровней. Игрокам предстоит перемещаться на движущихся платформах и подниматься по лестницам, чтобы попасть из одного уровня карты в другой.
Видео опубликовано на YouTube-канале Innersloth.
Помимо новой карты, в магазине косметических предметов появился новый пакет скинов, который содержит три скина, 13 новых шапок и одну анимацию убийства.
Among Us стала самой загружаемой мобильной игрой 2020 года на Android и iOS, опередив такие игры, как PUBG Mobile и Roblox. Among Us скачали 264 миллиона раз.
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