Экранизацию Mortal Kombat перенесли на неделю

Экранизация Mortal Kombat была сдвинута на неделю. Изначально фильм планировалось выпустить 16 апреля 2021 года, но теперь новой датой выпуска кинокартины значится 23 апреля.

Эта отсрочка связана с релизом фильма «Годзилла против Конга». Фильм вышел 25 марта в России и 31 марта в США, и Warner Bros. хочет дать кинокартине побольше побыть в топе.

Ранее стало известно, что в новом фильме по вселенной Mortal Kombat не будет Джонни Кейджа. «Причина, по которой мы решили попридержать Джонни Кейджа на потом, заключается в том, что он очень эгоистичный парень. Он негодяй. Такой забавный негодяй. Он такой же, как и Кано. И что бы вы сделали в такой ситуации: позволили двум парням перешутить друг друга или же попридержали Джонни Кейджа?» — заявил продюсер.

Mortal Kombat выйдет одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.