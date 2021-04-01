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Экранизацию Mortal Kombat перенесли на неделю

Экранизацию Mortal Kombat перенесли на неделю
Киберспорт 0
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Экранизация Mortal Kombat была сдвинута на неделю. Изначально фильм планировалось выпустить 16 апреля 2021 года, но теперь новой датой выпуска кинокартины значится 23 апреля.

Эта отсрочка связана с релизом фильма «Годзилла против Конга». Фильм вышел 25 марта в России и 31 марта в США, и Warner Bros. хочет дать кинокартине побольше побыть в топе.

Ранее стало известно, что в новом фильме по вселенной Mortal Kombat не будет Джонни Кейджа. «Причина, по которой мы решили попридержать Джонни Кейджа на потом, заключается в том, что он очень эгоистичный парень. Он негодяй. Такой забавный негодяй. Он такой же, как и Кано. И что бы вы сделали в такой ситуации: позволили двум парням перешутить друг друга или же попридержали Джонни Кейджа?» — заявил продюсер.

Mortal Kombat выйдет одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

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