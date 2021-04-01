Чемпионка Европы по баскетболу сделала косплей на Леди Димитреску из Resident Evil Village

Бывшая баскетболистка, чемпионка Европы 2007 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года Екатерина Лисина показала косплей на Леди Димитреску из Resident Evil Village.

Рост Екатерины Лисиной составляет 205 см, в то время как рост Димитреску с учётом шляпы и высоких каблуков равняется 290 см.

«Бесчисленное количество часов, стресса и труда ушло на этот амбициозный проект. Я надеюсь, что вам понравится он не меньше, чем мне», — написала спортсменка в «Инстаграме».

После завершения спортивной карьеры Екатерина стала моделью. В июле 2017 года она подала две заявки в книгу рекордов Гиннесса на звание самой высокой модели в мире и обладательницы самых длинных ног. Обе заявки были удовлетворены, и Катя получила сертификат о том, что она является самой высокой моделью и обладательницей самых длинных ног в мире.

Леди Димитреску — главный антагонист игры Resident Evil Village. Премьера игры состоится 7 мая 2021 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК.