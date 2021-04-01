«Чемпионат» ищет автора новостей в разделе Киберспорт

В редакцию «Чемпионата» требуется автор коротких форматов и новостей. Вам предстоит следить за инфоповодами, писать новости и брать комментарии.

Поэтому самое важное требование: вы — максимально про видеоигры и киберспорт. Изучаете, разбираетесь, играете сами. И сохраняете любопытство, чтобы открывать новое. Хорошо, если у вас есть опыт работы в медиа-проектах.

График обсуждается, работа удалённая. Хотя можно приезжать в наш офис в Москве, чтобы поработать с чаем-кофе и печеньями.

Если вам интересна эта позиция, нужно откликнуться на этот адрес: gaming@championat.com



Что писать:

→ Коротко о себе и опыте работы

→ Примеры того, что вы делали (только не файлами, пожалуйста, а гуглдок). Можно ещё коротко написать про пару достижений

→ Выбрать любую дату и написать 2 новости, которых не было на «Чемпионате» в разделе Киберспорт. И уточнить, почему они должны (были) появиться. Собрать всё это в отдельный файл в Google Docs, открыть доступ

Постараемся ответить всем. А с потенциальными кандидатами мы свяжемся по поводу собеседования. Там же обговорим детали и зарплату.