Twitch-стример потерял глаз в прямом эфире

У стримера Mayor Reynolds в прямом смысле слова выпал глаз во время трансляции.

Стример, бывший мэр небольшого города в штате Нью-Йорк, транслировал матч в Apex Legends на Twitch и начал тереть около глаза. Неожиданно стеклянный глаз выскочил прямо из глазницы и быстро улетел на пол. Mayor Reynolds и его зрители были немного шокированы.

Произошло это в неудачный момент. В матче осталось всего три игрока, но стримеру пришлось оставить игру. Со словами «О Боже! Сейчас вернусь...» он покинул комнату, чтобы вставить стеклянный глаз обратно. Когда он вернулся, его персонажа уже убили.

«Тем кто не знает или не верит мне, сообщаю, что у меня стеклянный глаз. И он только что вылетел прямо на стриме. Такого в моей жизни еще никогда не случалось, чтобы глаз сам выпадал», — сказал геймер.