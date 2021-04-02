Недовольные обновлениями пользователи занижают рейтинг Among Us

31 марта для Among Us вышло крупное обновление, добавляющее новую карту Airship, обновленную систему чата и обязательную регистрацию аккаунта с указанием возраста.
Однако многие пользователи остались разочарованы апдейтом. Игроки стали жаловаться на вылеты, другие отметили, что с внедрением быстрых сообщений в чате теряется вся суть игры в обсуждении и поиске предателя, третьи недовольны добавлением аккаунтов. В Steam и Google Play игроки занижают рейтинг игры и оставляют негативные комментарии, требуя откатить изменения.
Вот некоторые отзывы в Steam.
От пользователя PuZZle
Игра раньше нормально загружалась. Но после обновления она не запускается. А когда запускается, то грузится 3 года.
От пользователя playgameysgsdw
Что за обновление? Как теперь играть? Писать нельзя, ник менять тоже нельзя. Карта не очень. А ведь мы ждали обновления 4 месяца.
От пользователя Devis
До введения аккаунтов игра была неплохая, но после добавления этих аккаунтов в игре стало много детей, которые не умеют играть и даже не пытаются выиграть, а также оплата для подтверждения возраста это самое тупое что я видел. После добавления аккаунта никакие данные изменить нельзя, кроме никнейма. Новая карта слишком большая для 10 игроков, игра проходится настолько быстро что невозможно даже исследовать карту. Да и вообще 10 игроков это слишком мало для любой карты.
От пользователя TheMrDmitriy
Я просто в шоке от обновления. Про карту ничего не скажу, вполне норм, но игру лишили того, на чём она собственно и построена — чат, коммуникация и общение с другими игроками. Создали какие-то совершенно ненужные учётные записи, систему репортов задумали, которая сможет забанить вас навсегда из-за того, что вы вдруг решите сматериться или оскорбить других. И да, писать в чат, как раньше теперь нельзя. Только люди с 13+ лет вроде как могут. Что за чушь, разработчики? В этом и суть вашей игры, здесь без общения никак. Ну есть неадекватное поведение, и что? В каждой игре имеются оскорбления и неадекватность, В АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ИГРЕ ТАКОЕ ПРИСУТСТВУЕТ. Зачем прибегать к жёсткой цензуре? Сейчас в принципе никто уже не обижается на плохие высказывания, в чём смысл затыкать рты? Основная аудитория — это дети. Каким образом они теперь должны узнавать, где труп, где предатель, если вы всё это сломали? Явно сейчас многие не будут входить в эти учётные записи, и далеко не все выставят свою настоящую дату рождения. Какое-то очень тупое нововведение. Тот, кто шарит — выставил другой возраст. А кто по незнанию поставил другую дату — сейчас мучается. В итоге весь игровой процесс загублен тем, что общение между игроками упало на 0. Молодцы, что ещё сказать. Лучше бы голосовой чат сделали, а не усложняли игру ещё больше.
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