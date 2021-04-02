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В России за треш-стрим будут штрафовать на 600 тысяч рублей

В России за треш-стрим будут штрафовать на 600 тысяч рублей
Киберспорт / Другие игры 0
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В России пользователей, которые будут нарушать нормы законопроекта о запрете треш-стримов, планируют штрафовать до 600 тысяч рублей. Даже если правонарушение они совершили впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Чиновник возглавляет рабочую группу по разработке законодательных предложений о запрете такого рода трансляций.

Пушков также отметил, что доходы треш-стримеров в среднем составляют от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

«Принципиальный наш подход, который пока не подвергался никем сомнению, что штрафы в КоАП РФ могут достигать 600 тысяч рублей. Смысл такого штрафа состоит в том, чтобы перекрыть выгоду от так называемых донатов. По всей вероятности, эта цифра будет ориентиром максимального штрафа за треш-стримы в финальной версии законопроекта.

В случае, если треш-стрим с потенциальными элементами насилия все же находится в первоначальной стадии, а не вступает на этой стадии в острое противоречие с законом, можно начинать с административных мер: штрафов, административного ареста. Например, может быть такая форма, как словесные издевательства, которая не требует задействования статей Уголовного кодекса, но может рассматриваться как форма унижения человеческого достоинства и нарушения общественного порядка, поскольку интернет является частью общественного пространства», — уточнил Пушков.

Поводом для обсуждения запрета треш-стримов на правительственном уровне стало возбуждение уголовного дела против блогера Стаса «Reeflay» Решетняка, во время стрима которого умерла его девушка Валентина. Сейчас Решетняк находится под стражей.

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