В СНГ к Dota 2 Champions League Season 1 образовалась новая команда
Накануне открытой квалификации к Dota 2 Champions League Season 1 в СНГ образовалась новая команда.
Cybersport.Metaratings.ru сообщает, что в одной команде сыграют сразу три представителя VP.Prodigy. Ими стали Михаил Misha Агатов, Данил illusion Волчан и Денис larl Сигитов. Также состав дополнят Илья iLTW Филатов и Камиль aggressive child Биктимиров.
Новая команда выступит в квалификации к Dota 2 Champions League Season 1 и поборется за призовой фонд в 25 тысяч долларов. Ожидается, что в случае удачного выступления состав будет выступать под тегом VP.Prodigy.
В первом сезоне DPC 2021 команда VP.Prodigy выступала во втором дивизионе, в котором заняла седьмое место и в результате потеряла свой слот.
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