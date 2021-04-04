Sony отменяет предзаказы на PlayStation 5 в России — многие ждали консоль полгода

Российские покупатели сообщают, что официальный магазин Sony отменяет предзаказы на PlayStation 5. Причиной отмены называют объективную невозможность выполнить заказы.
«Sony_Rus, вы там в себе вообще? Я предзаказ оставлял 18 сентября и сидел ждал спокойно. Привезёте, когда привезёте. Ажиотаж там, все дела. Но вы реально офигели заказ отменять?» — написал пользователь под никнеймом haiasidzaki в «Твиттере».
«Дорогие mvideo, на вас осталась вся надежда, потому что Sony_Rus опрокинула с предзаказом на Playstation 5, который я делал 19 ноября в официальном магазине, и сейчас очень жалею, что не сделал предзаказ у вас. Как можно сделать предзаказ на консоль в ближайшее время?» — пишет пользователь под никнеймом Just_Mironoff.
В техподдержке официального магазина Sony всем оформившим предзаказ на консоль сообщают следующее: «В связи с объективной невозможностью исполнения вашей заявки в ранее предполагаемые сроки мы вынуждены сообщить вам об отмене всех предварительных заявок на PlayStation 5, размещённых в нашем интернет-магазине. Предзаказ восстановить невозможно».
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