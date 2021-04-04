Invictus выиграла мэйджор по Dota 2 — игроки получили чемпионский пояс и $ 200 тыc.

Завершился один из главных турниров этой весны по Dota 2, который проходил в Сингапуре. Чемпионом ONE Esports Singapore Major 2021 стал китайский коллектив Invictus, обыгравший в гранд-финале Evil Geniuses со счётом 3:2.

Отметим, что китайцы не только выиграли решающий матч, но и сделали впечатляющий камбэк со счёта 0:2. Evil Geniuses оставалось победить на последней карте, но вместо этого они позволили китайцам догнать их и победить на пятой, решающей карте.

Это поражение стало для Evil Geniuses первым на турнире. В четвертьфинале они обыграли Fnatic со счётом 2:0, в полуфинале верхней части сетки расправились со своими будущими обидчиками из Invictus со счётом 2:0, а в финале обыграли другой китайский коллектив PSG.LGD со счётом 2:1.

За первое место игроки Invictus получили $ 200 тыс. и чемпионский трофей в виде пояса.

Турнир проходил с 27 марта по 4 апреля. Ознакомиться с результатами можно по этой ссылке.