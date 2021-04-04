Роман RAMZES666 Кушнарев перешёл в NAVI

Украинская организация Natus Vincere объявила о подписании соглашения с 21-летним игроком в Dota 2 Романом RAMZES666 Кушнаревым. Он заменит Виктора GeneRaL Нигрини.

Роман должен был выступить за NAVI (в качестве временной замены) на ONE Esports Singapore Major 2021, однако украинский коллектив этот турнир пропустил из-за проблем с коронавирусом.

Состав NAVI Dota 2 на второй сезон DPC (сезон начнётся 13 апреля и завершится 23 мая)

Алик V-Tune Воробей

Воробей Богдан Iceberg Василенко

Василенко Роман RAMZES666 Кушнарев

Кушнарев Владимир RodjER Никогосян

Никогосян Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко

Бондаренко Андрей Mag Чипенко (тренер)

Чипенко (тренер) Сергей AnahRoniX Быковский (менеджер)

Российский игрок известен своими выступлениями за такие коллективы, как Virtus.pro и Evil Geniuses. Вместе с Virtus.pro занял 5-6 место на The International 2017 и The International 2018.