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Стали известны обновлённые сроки появления PS5 и Xbox Series X/S в свободной продаже

Стали известны обновлённые сроки появления PS5 и Xbox Series X/S в свободной продаже
Киберспорт / Другие игры 0
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Представители крупнейшего мирового производителя электроники Foxconn сообщили, что сроки появления PS5 и Xbox Series X/S в свободной продаже сдвинулись на конец второго квартала 2022 года. Причиной задержки является нехватка компьютерных чипов для производства консолей нового поколения.

По словам главы Foxconn Янг Лю, из-за дефицита микросхем производители будут выпускать на 10% меньше продукции, чем предполагалось ранее. Сейчас спрос на них превышает возможности производства на 10-30%. Также ограниченное предложение и высокий спрос повлияют и на доступность видеокарт AMD и NVIDIA.

Дефицит микросхем главным образом обусловлен последствиями пандемии коронавируса, которая сильно сказалась на возможностях ряда компаний-производителей.

Ранее сообщалось, что дефицит полупроводников в России может вызвать рост цен до 10% на электронику во второй половине 2021 года.

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Можно было спокойно идти спать и не смотреть презентацию.
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