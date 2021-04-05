Из-за дефицита видеокарт Gigabyte вернула в продажу GT 1030 по шокирующей цене
Тотальный дефицит видеокарт, накрывший весь мир, вынудил технологических гигантов Nvidia и Gigabyte производить модели предыдущих поколений.
Ранее представители NVIDIA пообещали увеличить поставки GeForce GTX 1650, а Gigabyte вернула в продажу GeForce GT 1030. По информации ixbt.com, видеокарта уже доступна в Японии и в некоторых онлайн-магазинах США.
В Японии минимальная цена на GT 1030 сейчас составляет $ 100 без учёта высоких налогов, а в США цена на устаревшую модель достигает $ 186. На момент выхода, 2017 год, GT 1030 можно было приобрести за $ 80.
Gigabyte GeForce GT 1030 построена на GPU GP108 семейства Pascal с 384 ядрами CUDA и имеет 2 ГБ памяти DDR4, этих характеристик практически недостаточно для современных видеоигр.
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti должны появиться в апреле и в мае
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Рынок штормит как никогда: в магазинах — пусто, а на барахолках — карты по конским ценам.
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